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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Молодого человека в Жигулевске ограбил родной брат

26 декабря 2018 11:50
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Молодого человека в Жигулевске ограбил родной брат
Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

В полицию Жигулевска обратился местный житель 2000 года рождения. Молодой человек сообщил, что у него открыто похищен мобильный телефон. Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму 2 200 рублей.

Потерпевший встретил на улице своего родного брата, с которым у него всегда были напряженные отношения. В ходе общения брат потребовал потерпевшего удалить с мобильного телефона его контакты. Молодой человек достал свое средство связи, и в этот момент злоумышленник выхватил у него из рук мобильный и убежал. Самостоятельно вернуть свое имущество у потерпевшего не получилось, и он обратился за помощью в полицию.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. По информации правоохранителей, задержанным является безработный местный житель 1999 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину полностью. В настоящее время похищенное средство связи возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

pixabay.com
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