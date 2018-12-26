Молодого человека в Жигулевске ограбил родной брат

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В полицию Жигулевска обратился местный житель 2000 года рождения. Молодой человек сообщил, что у него открыто похищен мобильный телефон. Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму 2 200 рублей.Потерпевший встретил на улице своего родного брата, с которым у него всегда были напряженные отношения. В ходе общения брат потребовал потерпевшего удалить с мобильного телефона его контакты. Молодой человек достал свое средство связи, и в этот момент злоумышленник выхватил у него из рук мобильный и убежал. Самостоятельно вернуть свое имущество у потерпевшего не получилось, и он обратился за помощью в полицию.В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. По информации правоохранителей, задержанным является безработный местный житель 1999 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину полностью. В настоящее время похищенное средство связи возвращено законному владельцу.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.pixabay.com