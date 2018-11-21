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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Менеджер из Самары смошенничал при продаже автомобиля

21 ноября 2018 13:20
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Менеджер из Самары смошенничал при продаже автомобиля
Он предоставил покупателю дорогостоящей иномарки поддельные документы.

Ранее не судимый житель областного центра 1989 года рождения подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По предварительным данным, будучи менеджером одной из самарских компаний, он обманным путем осуществил продажу служебного автомобиля. Из собранных сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Самаре материалов следует, что предполагаемый злоумышленник предоставил покупателю дорогостоящей иномарки поддельные документы: акт приема – передачи транспортного средств и договор купли-продажи.

Незаконная сделка состоялась на территории Кировского района. За автомобиль, согласно материалам уголовного дела, подозреваемый получил более 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Принимаются меры к изъятию транспортного средства.

Фото pixabay.com


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