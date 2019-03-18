Лучший федеральный судья 2014 года в Самарской области может попасть за решетку
18 марта 2019 12:19
246
За всю новейшую историю за решетку не удалось отправить ни одного судью ни одного суда Самарской области. Эту практику могут сломать сотрудники областного УФСБ, поймавшие с поличным при получении взятки судью Автозаводского районного суда Ивана Ежова.
Судья Автозаводского района Тольятти Иван Ежов до последнего момента ничем не выделялся среди своих коллег по судейскому корпусу. Разве что иногда его выделяли и поощряли. В начале 2015 года он был награжден областным управлением судебного департамента как победитель конкурса «Жигулевская Фемида-2014» в номинации «Лучший федеральный судья».
О нем громко заговорили на прошлой неделе, когда сотрудники УФСБ по Самарской области задержали Ежова с поличным при получении взятки. По информации «СО», взятку Ежову давали за смягчение наказания некие лица из окружения фигуранта дела о вымогательстве Вячеслава Трикоза, которого многие СМИ называют лидером ОПГ.
Всего Ершов должен был получить 1,1 млн рублей, а взяли его при получении первой половины — 550 тысяч рублей. Ни в одной силовой структуре, равно как и в судебном ведомстве, коллизию с судьей пока не комментируют. И это неудивительно. Если ситуация с Ершовым будет развиваться так, как она обычно развивается с пойманными с поличным взяточниками, то он может стать первым в Самарской области судьей, севшим за решетку. И это событие превратит Ершова в «судью года» не только в регионе, но и, предположительно, в России. Правда, все это возможно при одном условии — если судья попадет под реальное уголовное разбирательство. Такого в Самарской области ранее не случалось.
На момент сдачи номера «СО» материалы на г-на Ежова находились в распоряжении оперативных служб ФСБ и готовились к передаче в областное СУ СК. Как быстро пойдет процесс привлечения судьи — пока не очень ясно. Санкцию на его уголовное преследование должна сначала дать Квалификационная коллегия судей Самарской области, затем — глава СК РФ Александр Бастрыкин. Такой порядок привлечения специальных субъектов прописан в статье 448 УПК РФ. Если следствие вменит судье максимальный размер передаваемых денег — более миллиона, то есть особо крупный размер, — он может «присесть» на срок до 15 лет, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
439
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
595
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
609
14 марта 2019 18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Закон
369
14 марта 2019 18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей. Закон
417
14 марта 2019 16:19
Его подозревают в даче взятки налоговому инспектору. По предварительным данным, речь может идти о сумме в 3 млн руб. Закон
372
14 марта 2019 12:59
На видеоматериалах были «представлены правила и способы рискованных действий, опасных для жизни. Закон
331
Происшествия
18 марта 2019 13:18
Намокший и спрессованный снег создает обманчивое впечатление о прочности и толщине льда. Происшествия
121
18 марта 2019 13:14
Она была задержана в августе 2017 года при получении денег от матери двойняшек. Происшествия
522
18 марта 2019 11:20
В Курумоче женщина уронила наручные часы. Происшествия
140
Криминал
18 марта 2019 12:19
Его обвиняют в получении полумиллионной взятки. Криминал
242
18 марта 2019 10:01
К моменту задержания похищенные деньги он потратил. Криминал
170
18 марта 2019 09:44
Причиненная сумма ущерба составила более 3,6 млн рублей. Криминал
153
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
155
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
159
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
653
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
407
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1350
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
558
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1456
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1619
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
835
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
848
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1300
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1052
Мероприятия