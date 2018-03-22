Конфликт на почве ревности в Самарской области завершился вымогательством денег у студента
22 марта 2018 11:48
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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от жителя Приволжского района 1999 года рождения о том, что у него вымогали денежные средства.
В ходе опроса потерпевшего сотрудниками полиции установлено, что юноша является студентом одного из учебных заведений поселка Безенчук и проживает в общежитии. По предварительным данным, после занятий он с приятелями распивал спиртные напитки, в ходе чего между ним и учащимся старшего курса 1999 года рождения возник конфликт на почве ревности. Полицейские выяснили, что молодые люди направились в гаражный массив, где подозреваемый нанес удар по лицу потерпевшего, угрожая ножом. Злоумышленник настаивал на передаче ему денежных средств в сумме одной тысячи рублей за то, чтобы конфликтная ситуация была урегулирована. Юноши направились в здание, где находился ближайший банкомат, но, придя туда, обнаружили, что у потерпевшего нет с собой банковской карты, после чего злоумышленник отпустил парня. Приехав домой, пострадавший обратился в медицинское учреждение и в полицию.
Подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Он полностью признался в содеянном. Нож, которым, предположительно, молодой человек угрожал оппоненту, изъят и приобщен к материалам дела.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.
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