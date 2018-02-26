Коллекторы в Саратовской области пригрозили должнице групповым изнасилованием
26 февраля 2018 13:25
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В Вольском районе Саратовской области женщине пообещали устроить групповое изнасилование, если она не вернет долги. Как сообщает "Вольск.ру", о подобной угрозе в полицию сообщила 22-летняя местная жительница. Она рассказала, что на ее мобильный телефон поступают смс-сообщения от неизвестных лиц с требованием погасить долг перед микрофинансовой организацией, угрозы ей и матери групповым изнасилованием: "У тебя есть полчаса, чтобы вернуть деньги. Если нет, отдашь своим телом" и "Давай спишем долг. Петь умеешь? Ртом отработаешь! Нас всего 5! Можешь маму взять".
Сотрудники местного отдела полиции начали проверку. Прокуратура Саратовской области разъясняет, что неправомерные действия при осуществлении коллекторской деятельности зачастую подпадают под признаки уголовно наказуемых деяний, которые можно квалифицировать различными статьями Уголовного кодекса РФ, пишет СарБК.
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