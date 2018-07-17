Кассир булочной в Самаре похитила миллион рублей у пенсионерки
17 июля 2018 13:53
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В Самаре 38-летняя женщина, работающая кассиром в булочной, стала фигуранткой уголовного дела о краже в особо крупном размере.
По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, полиция вышла на ее след, проследив исчезновение 1,1 млн руб. с банковского счета 88-летней пенсионерки. Предположительно, деньги удалось перевести с помощью онлайн-платежа, но где женщина взяла необходимые для этого сведения, пока не ясно.
Полиция продолжает выяснять подробности произошедшего.
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