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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Из банкомата в Саратове похитили 4 миллиона

19 марта 2018 13:12
141
Из банкомата в Саратове похитили 4 миллиона
Тот находился в помещении культурно-просветительского центра.

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег из банкомата. Средства были тайно похищены днем 13 марта из терминала, расположенного в помещении культурно-просветительского центра "Пионер" на пр. Кирова. Ущерб превысил 4,32 млн руб. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Саратова, пишет СарБК.

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