Из Самары выдворили мужчину за попытки создания экстремистской религиозной группы

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Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в конце 2018 года на территории региона задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, 1991 г.р., являющийся сторонником международной террористической организации, запрещенной в России.Указанное лицо ранее было осуждено Приволжским окружным военным судом за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). После освобождение из исправительного учреждения иностранец осуществлял попытки создания религиозной группы с целью вовлечения её членов в экстремистскую деятельность.15 марта 2019 года в международном аэропорту «Курумоч» осуществлено контролируемое выдворение указанного лица с территории Российской Федерации в страну исхода с передачей под контроль иностранным партнерам.