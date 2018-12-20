Грузчик из Самары нанес тяжелые травмы матери-пенсионерке
20 декабря 2018 11:03
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В больницу поступила с различными травмами 66-летней местной жительницы. Сотрудники полиции выяснили, что женщина получила телесные повреждения по месту проживания – в квартире дома, расположенного на улице Шверника. Для отработки данной информации был осуществлен выезд на место происшествия. Из собранных следственно-оперативной группой сведений следовало, что телесные повреждения пострадавшей нанес ее сын – мужчина 1976 года рождения. Инцидент произошел в ходе ссоры двух родственников. Как впоследствии было установлено экспертизой, в результате происшествия пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью.
По данным полиции, 42-летний сын потерпевшей работает грузчиком и несколько лет назад попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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