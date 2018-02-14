Гражданин Республики Узбекистан признан виновным в убийстве мужчины в Самаре

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В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый и потерпевший - граждане ближнего зарубежья приехали в Самару на заработки, знали друг друга и накануне убийства вместе играли в карты в квартире.На следующий день, в октябре 2017 г., между ними произошла ссора, в ходе которой один нанес другому не менее 24 ударов ножом в места расположения жизненно-важных органов. В процессе нанесения ударов нападавший порезал руки, рукоятка ножа сломалась. После совершения преступления мужчина переоделся в одежду потерпевшего, выкинул обломок лезвия и скрылся. В дальнейшем преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов на выезде из Самарской области.Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.