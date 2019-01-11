Гость, пришедший поздравить с праздником, похитил у сызранки телефон и убежал

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В полицию Сызрани поступило сообщение от местной жительницы 1979 года рождения о том, что во время новогоднего застолья у неё похитили телефон.Сотрудники полиции выяснили, что 1 января 2019 года к женщине в гости зашел сосед, чтобы поздравить ее с новогодними праздниками. По предварительным данным, во время застолья, воспользовавшись тем, что потерпевшая ненадолго вышла из-за стола, 44-летний мужчина схватил лежавший на столе телефон соседки и выбежал из квартиры.Потерпевшая в течение нескольких дней пыталась самостоятельно вернуть аппарат связи, но после того, как попытки не увенчались успехом, женщина обратилась в полицию.Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства. В содеянном злоумышленник сознался и пояснил сотрудникам полиции, что телефон он успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.