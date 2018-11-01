Годовалая девочка, которую избил отец-тольяттинец, умерла в больнице

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В Тольятти предъявлено обвинение 27-летнему жителю города Тольятти.Как сообщалось ранее, 30 октября 2018 года, примерно в 10 часов из квартиры по месту жительства в больницу доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. Однако ребенка спасти не удалось, девочка умерла в больнице утром 31 октября 2018 года.По версии следствия, телесные повреждения ребенку причинил отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.