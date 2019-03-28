Главу сельского поселения Старая Бинарадка Самарской области обвинили в злоупотреблениях

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Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможном злоупотреблении должностными полномочиями главы сельского поселения Старая Бинарадка Самарской области Наумова Михаила Дмитриевича, 1958 г.р.В ходе дальнейшей работы указанные сведения подтвердились. Установлено, что Наумов, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в желании завысить показатели по уплате земельного налога на территории сельского поселения Старая Бинарадка, выраженные в количественной составляющей оформленных гражданами в собственность бесхозных участков на территории поселения, предоставил подложные официальные документы (выписки) о принадлежности 4 гражданам России нескольких земельных участков в границах сельского поселения Старая Бинарадка общей площадью свыше 5000 квадратных метров. Указанные лица, в свою очередь, используя незаконно выданные выписки, оформили право собственности на землю, что повлекло отчуждение участков из собственности муниципального района Красноярский.Решением Красноярского районного суда Наумов Михаил Дмитриевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.Приговор вступил в законную силу.Фото pixabay.com