Глава Нефтегорского района может получить условный срок за мошенничество
1 августа 2018 13:27
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Защита уже назвала позицию гособвинения «компромиссом» и настаивает на оправдании высокопоставленного фигуранта.
Главу района Владимира Корнева задержали осенью 2017 года на основании заявления директора СПК «Новый город» Андрея Зацепина, который в 2009 году якобы оформил на супругу фигуранта (на тот момент — замглавы района) квартиру стоимостью 708 тыс. руб. в обмен на выдачу разрешения на строительство.
Позднее в деле появился засекреченный свидетель, который поведал о попытках давления через него на Зацепина. Из-за этих показаний Корнев месяц провел в СИЗО, но затем его отпустили под домашний арест.
Сам Корнев увязал свое уголовное преследование с попытками нынешней нефтегорской администрации вернуть муниципалитету активы, отчужденные в бывшим руководством района. Недвижимость и коммунальная инфраструктура в 2006 году отошли «Нефтегорская ТЭК», «Водоканал» и другим юрлицам, в которых районная администрация получила доли ниже контрольных.
Уголовное дело главы слушается Нефтегорским районным судом, а точнее — его подразделением в Алексеевке. Вчера процесс вышел на этап судебных прений, во время которых прокурор заявил, что для получения взятки у Корнева не хватало полномочий, поэтому он виновен в совершении мошенничества. С учетом безупречного послужного списка фигуранта гособвинение запросило ему наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком 1 год, сообщает СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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