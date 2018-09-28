Фальшивомонетчики, напечатавшие купюр на 50 млн рублей, работали с размахом: теперь дело расследуется в Самаре
28 сентября 2018 11:54
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В январе 2017 года следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности (СЧ по РОПД) СУ УМВД РФ по городу Волгограду возбудила уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег). Санкция статьи — до 8 лет колонии. Вскоре к расследованию подключилось ГУЭБиПК МВД РФ. Выяснилось, что в период с декабря 2016 года по июль 2018 года был задокументирован массовый сбыт подделок достоинством 1000 и 5000 руб. на территории Самарской, Оренбургской, Волгоградской, Московской, Свердловской областей, Пермского края, Москвы, Татарстана, Башкортостана и Крыма.
Общий оборот фальшивок превысил 50 млн руб. Участники преступного сообщества, лидером которого, как считает следствие был 52-летний житель Москвы Мамедов, подыскивали в регионах покупателей на крупные партии подделок и обеспечивали сбыт. Кроме Мамедова арестовано еще 29 лиц — это организаторы и активные участники. Всего возбуждено 120 уголовных дел, объединенных в одно производство с самым первым волгоградским делом.
Большое дело, получившееся после объединения, передано на расследование в СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области, оперативную поддержку по нему оказывает областное УЭБиПК. Недавно в отношении фигурантов возбуждено дело по статье «Участие в организованном преступном сообществе» (статья 210 УК РФ). Максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы, состав относится к особо тяжким, пишет СО ОНЛАЙН.
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