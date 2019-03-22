ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах
22 марта 2019 12:24
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ФСБ России проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Уголовное дело возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности», сообщили в ЦОС.
В ФСБ не сообщили о сумме и обстоятельствах хищения. На распространенной ЦОС ФСБ видеозаписи видно, как оперативные сотрудники ФСБ пришли в Липецкое станкостроительное предприятие.
Фото pixabay.com
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