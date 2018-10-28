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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Экс-руководитель Управления капстроительства Самарской области отправлена на 2 месяца под домашний арест в Самаре

28 октября 2018 10:36
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Экс-руководитель Управления капстроительства Самарской области отправлена на 2 месяца под домашний арест в Самаре
Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Решением Октябрьского райсуда экс-руководитель Управления капстроительства Самарской области (и действующий рук Службы капстроительства Крыма) Светлана Моравская отправлена на 2 месяца под домашний арест по месту ее регистрации в Самаре. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Удивительно милосердное решение. Надеюсь, прокуратура сумеет его опротестовать. Суд учёл доводы адвоката, что у Моравской - 2-я форма диабета. Т.е. возглавлять целую службу, мотаясь между Самарой, Крымом и Москвой, здоровье ей позволяет, а отвечать за содеянное - нет", - пишет Хинштейн.

Фото pixabay.com

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