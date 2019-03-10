Экс-председателя совета директоров «Самаранефтегеофизики» арестовали
10 марта 2019 12:10
133
Руслан Горринг, который возглавлял совет директоров «Самаранефтегеофизики», а затем перешел работать первым заместителем главы «Росгеологии», и был уволен из-за стрима на Twitch, опять оказался в эпицентре скандала. На этот раз — криминального, пишет 63.ру.
Как сообщили в Следственном комитете России, мужчину подозревают в мошенничестве. Причем, по словам сотрудников ведомства, его настоящее имя — Руслан Ганижев.
— По версии следствия, в 2011 году Руслан Ганижев получил от предпринимателя более 5 миллионов рублей за беспрепятственное ведение бизнеса на территории Ленинского района Московской области. Затем он должен был передать деньги председателю местного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, но он скрылся от следствия. Газейкина приговорили к реальному сроку. А Ганижев, находясь в розыске, изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, — рассказали в Следственном комитете РФ.
Задержали Горринга в аэропорту Внуково. От дачи показаний он отказался, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников»).
С учетом обстоятельств следователи потребовали в суде заключить Руслана Горринга под стражу. Это ходатайство удовлетворили. Следователи не исключают, что мужчина причастен и к другим преступления. Сейчас они выясняют все обстоятельства его деятельности.
Внимание к персоне Руслана Горринга связано с секс-скандалом, который разразился после его стрима на Twitch. На видео топ-менеджер, поглядывая в камеру, отчитывает женщину за разговоры с коллегами о том, с кем в компании он спал. Этих девушек во время стрима Горринг называет «кошаками»: «Козырные "кошаки" были. Просто бомбы-кошки».
Кто именно выложил запись и когда она была сделана, неизвестно. Однако вскоре стало известно, что министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин лично отдал распоряжение уволить Руслана Горринга из компании «Росгеология».
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 марта 2019 22:49
Суд отправил ее в воспитательную колонию на 4 года. Закон
509
7 марта 2019 17:46
Суд признал бывшего мэра виновным в получении взятки в 30 миллионов рублей, похищении человека и соучастии в превышении должностных полномочий. Закон
449
6 марта 2019 16:24
Сумма его долга перед ребенком составила 260 тысяч рублей. Закон
466
6 марта 2019 14:58
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный. Виталия Гинзбурга объявили в международный розыск. Закон
375
4 марта 2019 20:23
В Самарском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Абрамова, который до прошлого года служил в ФСБ Тольятти, а теперь обвиняется в... Закон
507
4 марта 2019 16:26
За незаконную вырубку трех дубов. Закон
362
4 марта 2019 14:00
На лесных территориях могут установить специальные трассы для техники. Закон
449
Происшествия
10 марта 2019 14:37
На борту самолёта, разбившегося через шесть минут после вылета, находились граждане 33 стран. Происшествия
72
10 марта 2019 12:34
Причиной случившегося мог стать синдром внезапной детской смерти. Происшествия
104
10 марта 2019 10:59
Инцидент произошел на одной из городских масленичных площадок. Происшествия
193
Криминал
10 марта 2019 12:10
Руслан Горринг сменил имя, так как много лет находился в розыске. Криминал
129
10 марта 2019 10:51
Теперь им грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
137
9 марта 2019 12:23
Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
365
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
280
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
760
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
751
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
748
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1451
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1301
Фоторепортажи
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
702
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
299
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
726
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1187
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
929
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2901
Мероприятия