Двое жителей Самарской области предстанут перед судом за совершение разбоев, краж и угон автомобиля

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Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району направлено в суд многоэпизодное уголовное дело в отношении безработных мужчин 1986 и 1992 годов рождения. Жители Самарской области обвиняются в кражах имущества, разбойных нападениях и угоне автомашины. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за тяжкие имущественные преступления и хранение наркотиков, имеют непогашенные судимости.Установлено, что злоумышленники, имея умысел на совершение преступления, прибыли из п.Волжский в с.Малая Царевщина. Они знали, что в одном из домов проживает обеспеченная женщина, и стали наблюдать за обстановкой. Узнав о том, что жилище находится под охраной, обвиняемые приняли решение незаконно проникнуть в него в тот момент, когда потерпевшая будет находиться дома, и отключит сигнализацию. С этой целью они пришли утром следующего дня, однако женщины дома не было. Злоумышленники, убедившись, что поблизости никого нет и за их действиями никто не наблюдает, сняли в заборе, огораживающем двор дома, штакетник, и проникли на территорию земельного участка, после чего зашли в помещение бани, и стали ожидать возвращения потерпевшей. Во время ожидания они употребили спиртные напитки, найденные тут же.Вечером, когда женщина вернулась домой, она отключила охранную сигнализацию и зашла в дом, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через незакрытую дверь проникли внутрь жилища, где нанесли потерпевшей побои, а затем связали ее. После неудачных попыток узнать, где в доме хранятся денежные средства и ценные вещи, нападавшие сорвали с женщины золотые изделия и ударили несколько раз ножом в ногу.Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала имеющиеся в доме ювелирные украшения и сообщила злоумышленникам пароль от входа в мобильное приложение банка, чем они воспользовались и попытались перевести на свой счет около 50000 рублей. По определенным причинам им удалось выполнить операцию на перевод только 6000 рублей, после чего мужчины, забрав с собой банковскую карту, скрылись с места происшествия на иномарке потерпевшей, ключи от которой они взяли в доме. Своими действиями злоумышленники причинили легкий вред здоровью пострадавшей и материальный ущерб на сумму 1,5 млн. рублей.Кроме того, мужчине 1986 года рождения вменяются в вину угон автомобиля и неоднократные кражи имущества сожительницы 1976 года рождения, проживающей в пгт. Волжский, причинение ей ущерба в особо крупных размерах в общей сложности на сумму около 150 000 рублей. Также следствием установлено, что он проник с целью хищения имущества в дачный дом, расположенный возле села Старосемейкино Красноярского района, принадлежащий гражданину 1950 года рождения. Приготовив к выносу вещи, злоумышленник был застигнут хозяевами на месте происшествия и задержан с помощью соседей, сообщает облМВД.Уголовное дело направлено в суд.