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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Двое молодых самарцев украли из подъезда велосипед и продали прохожему

15 декабря 2018 12:31
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Двое молодых самарцев украли из подъезда велосипед и продали прохожему Правоохранителям удалось их найти.
Правоохранителям удалось их найти.

Зачастую владельцы велосипедов оставляют имущество без присмотра у магазинов, подъездов домов, торговых павильонов, на лестничных пролетах, тем самым облегчают возможность злоумышленникам совершение преступления свободным доступом. На территории Советского района в августе произошло преступление: из коридора общежития, расположенного на ул. Энтузиастов, украли велосипед. В полицию о произошедшем сообщил владелец двухколесного транспорта. Сумма причиненного ущерба составила 8000 рублей. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции осмотрели территорию, где был оставлен велосипед, провели покомнатный обход. Было установлено, что владелец имущества, оставляя средство передвижения в коридоре, не пристегнул его запирающим устройством. По предоставленным заявителем описанию полицейские установили приметы похищенного имуществу.

У сотрудников уголовного розыска появились основания полагать, что к краже велосипеда могут быть причастны двое молодых людей. Было установлено, что данные граждане в день исчезновения велосипеда приходили в гости к одной из жительниц дома. Задержали подозреваемых на территории областного центра. Предполагаемые злоумышленники рассказали, что в тот же день продали свою добычу одному из прохожих за 3500 рублей. Вырученные от продажи денежные средства они поделили между собой и потратили на собственные нужды. Было возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд, сообщает облМВД.

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