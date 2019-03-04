Два брата из Ставропольского района с помощью «тайников-закладок» сбывали запрещенное вещество

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В результате оперативных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ставропольскому району у автодороги Тольятти-Ташелка, в ходе осмотра автомобиля марки «Приора» был обнаружен и изъят в присутствии понятых свёрток с веществом белого цвета.Согласно результатам проведенного экспертного исследования, содержимое свертка оказалось наркотическим средством – мефедроном, общей массой 249,25 г грамм, что относится к крупному размеру.Водителя и пассажира автомобиля доставили в отдел МВД России по Ставропольскому району для дальнейшего разбирательства. В результате проведенных мероприятий оперативники выяснили, что задержанные ранее не судимые братья 1995 и 1997 годов рождения, уроженцы Калужской области сбывали наркотики путем закладок. В ходе комплекса проведенных мероприятий полицейские обнаружили несколько «тайников-закладок» на территориях Ставропольского района и Ульяновской области, и изъяли более 990 грамм наркотического вещества.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.Фото: pixabay.com