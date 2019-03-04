Два брата из Ставропольского района с помощью «тайников-закладок» сбывали запрещенное вещество
4 марта 2019 09:55
110
В результате оперативных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ставропольскому району у автодороги Тольятти-Ташелка, в ходе осмотра автомобиля марки «Приора» был обнаружен и изъят в присутствии понятых свёрток с веществом белого цвета.
Согласно результатам проведенного экспертного исследования, содержимое свертка оказалось наркотическим средством – мефедроном, общей массой 249,25 г грамм, что относится к крупному размеру.
Водителя и пассажира автомобиля доставили в отдел МВД России по Ставропольскому району для дальнейшего разбирательства. В результате проведенных мероприятий оперативники выяснили, что задержанные ранее не судимые братья 1995 и 1997 годов рождения, уроженцы Калужской области сбывали наркотики путем закладок. В ходе комплекса проведенных мероприятий полицейские обнаружили несколько «тайников-закладок» на территориях Ставропольского района и Ульяновской области, и изъяли более 990 грамм наркотического вещества.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 марта 2019 19:06
Преступник делал пластическую операцию с целью изменить внешность. Закон
208
1 марта 2019 17:11
По факту произошедшего Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. Закон
329
28 февраля 2019 14:21
Мать ребенка оставила ее одну дома на несколько дней, в результате ребенок умер от обезвоживания. Закон
325
28 февраля 2019 11:50
Производственная фирма получила субсидию на приобретение оборудования, указав неверные сведения в предоставляемых документах. Закон
195
27 февраля 2019 21:49
"Всех троих задержали с поличным." Закон
425
27 февраля 2019 10:35
Судебные приставы потребовали предоставить документы на транспортные средства для составления актов описи и ареста. Закон
233
26 февраля 2019 23:21
Верховный суд России постановил включить криптовалюты в перечень средств, используемых для отмывания денег. Закон
1512
Происшествия
4 марта 2019 10:43
Столкнулись УАЗ «Патриот» и «Волга». Происшествия
141
4 марта 2019 10:31
Мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Происшествия
102
4 марта 2019 10:10
Громкое дело дошло до суда с новыми подробностями феерических махинаций. Происшествия
284
Криминал
4 марта 2019 11:20
Он был задержан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Криминал
94
4 марта 2019 09:55
Полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотических средств. Криминал
109
3 марта 2019 13:01
Ущерб потерпевший оценил в 27000 рублей. Криминал
280
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
523
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
628
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
660
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1368
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1189
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1067
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
590
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1104
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
833
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2825
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2506
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2770
Мероприятия