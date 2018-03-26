Для жителя Безенчукского района застолье закончилось кражей банковской карты и денег с нее
26 марта 2018 11:59
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Житель Безенчукского района 1960 года рождения заявил в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району о краже принадлежащей ему банковской карты, с которой впоследствии были похищены денежные средства на сумму 5200 рублей.
Как выяснили полицейские, хищение произошло во время застолья. Потерпевший находился в своей квартире вместе с супругой, к которой пришла в гости подруга. Во время совместного распития спиртных напитков друзья решили купить еще алкоголя. Мужчина дал банковскую карту гостье и сообщил пин-код.
По предварительным данным, девушка, вернувшись в компанию друзей с покупками, отдала карту владельцу, и тот положил её на тумбочке в прихожей. На следующий день он заметил, что карта пропала, затем на телефон пришло оповещение из банка о списании средств со счета. После этого пострадавший обратился с заявлением в полицию.
Полицейские установили, что к краже может быть причастна подруга жены пострадавшего. В результате проверки подозрения сотрудников органов внутренних дел подтвердились. Они выяснили, что, уходя от знакомых, злоумышленница прихватила карту, лежащую на тумбочке. На следующий день она встретила своего знакомого и передала карту ему в пользование. Мужчина в течение дня неоднократно совершал покупки в магазинах, расплачиваясь картой, а также снимал наличные денежные средства.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница 1989 года рождения. Ранее не судимая девушка созналась в содеянном. В настоящее время карта изъята и возвращена законному владельцу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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