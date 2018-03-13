Директор одного из частных реабилитационных центров Самары подозревается в краже имущества пациента
13 марта 2018 12:23
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Заявление о преступлении поступило в полицию 30 декабря 2017 года ранним утром.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего – мужчину 1969 года рождения. Он сообщил правоохранителям, что страдает алкоголизмом и в настоящее время проходит курс реабилитации в этом частном центре, расположенном на территории города Самары.
Потерпевший так же пояснил, что несколькими днями ранее он передал на хранение директору организации принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, а 30 декабря – обнаружил, что деньги пропали.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев рук, опросили сотрудников центра и лиц, проходящих реабилитацию. Учитывая, что доступ на территорию центра строго ограничен, а директор самого центра - - не появился в этот день на рабочем месте, у полицейских появились основания полагать, что он может быть причастен к преступлению.
В ходе оперативных мероприятий, устанавливая круг знакомых подозреваемого и места его возможного пребывания, оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили место проживания предполагаемого злоумышленника и задержали его.
Подозреваемый - мужчина 1978 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель одного из регионов Российской Федерации, не имеющий регистрации на территории Самарской области сознался в содеянном, рассказав сотрудникам полиции, что денежные средства уже успел потратить на личные нужды.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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