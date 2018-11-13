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«Черных обнальщиков» из Тольятти отправили под домашний арест, фигуранты — в прошлом бизнесмены

13 ноября 2018 22:47
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«Черных обнальщиков» из Тольятти отправили под домашний арест, фигуранты — в прошлом бизнесмены
Всего было обналичено более 288 млн рублей.

Как считает следствие, в преступную группу входили 7 человек. Все занимались или занимаются бизнесом.

«Обнальщики» в 2013–2015 годах арендовали офисы в домах на улицах Ботанической, Юбилейной и Южном шоссе и осуществляли там незаконную банковскую деятельность (статья 172 УК РФ): привлекали деньги клиентов на подконтрольные организации, вели учет операций, осуществляли открытие и ведение счетов с использованием системы электронных платежей и так далее. Всего было обналичено более 288 млн руб., заработок членов преступной группы составил не менее 15,856 млн руб. (5,5% от общей суммы). В начале ноября 2018 года возбуждено уголовное дело, расследует его ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области, пишет
«СО» ОНЛАЙН.
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