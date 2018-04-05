Чапаевского врача будут судить за взятку в 50 тысяч рублей

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Следственным отделом по городу Чапаевск следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-травматолога-ортопеда травматологического отделения стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Чапаевская центральная городская больница».По версии следствия, 6 декабря 2017 в травматологическое отделение ГБУЗ «ЧЦГБ» поступила женщина, нуждающейся в оперативном лечении. На следующий день, обвиняемый потребовал от дочери пациентки взятку в виде денежных средств в размере 50 тысяч рублей, под угрозой оказания неквалифицированной медицинской помощи. 21 декабря 2017 врач в ходе проведения «оперативного эксперимента» получил указную взятку.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.