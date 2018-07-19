Бывшего самарского оперуполномоченного будут судить за мошенничество на 500 тысяч рублей
19 июля 2018 13:11
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции № 5 У МВД России по городу Самаре.
По версии следствия, в сентября 2017 года обвиняемый потребовал от гражданина денежные средства в размере 500 тысяч рублей за вынесение в отношении него постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по находящемуся у него в производстве материалу проверки, осознавая, что не может принять данное решение, то есть принял на себя обязательство при заведомом отсутствии намерения и возможности его выполнить. 11 сентября 2017 года мужчина перевел денежные средства в сумме 499 тысяч рублей на указанный обвиняемым счет в банке.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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