Более 145 граммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Безенчукского района

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В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, сотрудниками ОМВД России по Безенчукскому району в гаражном массиве был задержан мужчина 1985 года рождения, подозреваемый в причастности к противоправной деятельности.При проведении исследования предметов одежды в левом рукаве куртки предполагаемого злоумышленника стражами правопорядка был обнаружен и изъят пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения в виде сухих измельченных листьев, стеблей и зерен светло-коричневого цвета. Изъятую находку направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справке об исследовании, найденное вещество является наркотическим средством «марихуана» общей массой 145,07 грамма.Полицейские выяснили, что задержанный на учете у нарколога не состоит, намеревался употребить наркотическое средство впервые. В ходе опроса подозреваемый рассказал полицейским, что в августе 2017 года сам нарвал листья и стебли растения для личного употребления около гаражного массива. Эта версия сейчас проверяется.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.