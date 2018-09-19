Актёра Игоря Яцко обокрали на 400 тысяч рублей
19 сентября 2018 13:43
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В Москве неизвестные похитили у Игоря Яцко 400 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— По словам артиста, неизвестный в ночь на 17 сентября в неустановленном месте похитил с его банковской карты денежные средства в размере 400 тысяч рублей, — рассказала собеседник агентства.
Как отмечается, в полиции приняли заявление от актёра и сейчас проводят проверку, пишет Лайф.
Игорь Яцко известен участием в фильмах "Руслака", "Мама дарагая!", а также в сериалах "Восьмидесятые" и "Доктор Живаго".
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