9 жителей Самарской области уличили в попытке кражи нефти из нефтепровода

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Сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что жители Самарской области готовятся совершить хищение нефти из трубопровода, расположенного на территории Духовницкого района Саратовской области. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили расположение врезки, а также место её вывода, которое находилось в 125 метрах от нефтепровода. В сентябре 2017 года злоумышленники были задержаны полицейскими на месте происшествия в момент перекачивания нефти из нефтепровода в цистерну автомашины. В ходе следствия сотрудниками органов внутренних дел установлено, что один из организаторов, являясь лицом, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в сфере топливно-энергетического комплекса, обладая соответствующими познаниями о технических особенностях совершения данного вида преступлений, имея умысел на незаконное обогащение, создал организованную группу (из числа жителей Самарской области в возрасте от 31 года до 54 лет) с целью совершения ей тайных хищений нефти из трубопровода. Осознавая, что совершают уголовно наказуемое деяние, члены организованной группы приобрели в рассрочку грузовой автомобиль КАМАЗ, а также арендовали полуприцеп-цистерну для транспортировки похищенной нефти и прибыли к месту для ее хищения. По данным следователей, злоумышленники могли похитить около 27 тонн нефти на общую сумму более 390 тысяч рублей, однако довести до конца свой преступный умысел не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.