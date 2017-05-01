20-летняя самарчанка во время застолья ударила ножом своего приятеля

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Сотрудники полиции задержали девушку по горячим следам. Полицейские выяснили, что она нигде не работает, и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение грабежа.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.