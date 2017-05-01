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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

20-летняя самарчанка во время застолья ударила ножом своего приятеля

1 мая 2017 16:35
187
30-летний пострадавший был госпитализирован.
20-летняя жительница Самары распивала спиртные напитки со своим знакомым 1987 года рождения. В ходе застолья, проходившего недалеко от проезжей части на улице Гастелло, между приятелями возникла ссора. Девушка схватила нож и ударила им своего знакомого. Впоследствии 30-летний пострадавший был госпитализирован.

Сотрудники полиции задержали девушку по горячим следам. Полицейские выяснили, что она нигде не работает, и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение грабежа.

В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




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Комментарии



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