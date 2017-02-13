22-летняя самарчанка в ходе ссоры зарезала свою знакомую

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 22-летнюю девушку – знакомую погибшей, с которой они вместе проживали, и доставили ее в отдел полиции для дачи показаний. По версии стражей правопорядка, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, задержанная причинила потерпевшей 1989 года рождения одно ножевое ранение, которое оказалось смертельным.По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась, в настоящее время нигде не работает.По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.