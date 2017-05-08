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20-летняя самарчанка обокрала ровесницу в университете

8 мая 2017 11:42
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20-летняя самарчанка обокрала ровесницу в университете
Затем она поехала на один из городских рынков и продала похищенный сотовый телефон.

20-летняя жительница Самары обвиняется в тайном хищении имущества у своей ровесницы. 16 марта в отдел полиции обратилась девушка 1996 года рождения и рассказала, что накануне у нее похитили сотовый телефон. Опросив заявительницу, полицейские выяснили, что преступление произошло в одном из городских высших учебных заведениях. По словам девушки, сотовый телефон стоимостью 48 000 рублей лежал на столе около раздевалки. Его потерпевшая положила недалеко от своей сумки и оставила на некоторое время без присмотра.

В ходе отработки поступившего заявления о пропаже имущества сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по установлению не только подробностей случившегося, но и причастного к пропаже мобильного телефона. В результате была собрана некоторая информация. Согласно ей, беспечностью 20-летней студентки воспользовалась ее ровесница – учащаяся этого же университета. 17 марта подозреваемую задержали. В ходе общения с сотрудниками полиции девушка рассказала, что два дня назад около 17:00 она подошла к гардеробу, чтобы получить свою одежду. Возле стойки заметила, что около окна лежит сотовый телефон. Девушка осмотрелась и убедилась, что хозяйки гаджета рядом нет. Затем, как следует из уголовного дела, подозреваемая взяла мобильник, положила в карман куртки, после чего отправилась домой. На следующий день, как пояснила полицейским задержанная, она поехала на один из городских рынков и продала сотовый телефон. Вырученные от сделки деньги в размере 8 000 рублей девушка потратила на покупку вещей.

Проверка, проведенная сотрудниками органов внутренних дел, подтвердила слова предполагаемой злоумышленницы. В настоящее время известно, что сотовый телефон потерпевшей был перепродан. Подозреваемая, по данным полиции, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.

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