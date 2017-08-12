20-летний тольяттинец украл 12 плиток шоколада

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В полицию Тольятти поступило сообщение о совершении грабежа в одном из магазинов по улице Ушакова.Прибывшие на место полицейские установили и опросили свидетелей произошедшего, а также установили приметы злоумышленника, которые незамедлительно были переданы в дежурную часть для ориентирования наружных служб.Сотрудники торговой точки пояснили, что мужчина взял с витрины 12 плиток шоколада, после чего скрылся. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции проверили на причастность к случившемуся ранее привлекавшихся к уголовной ответственности граждан, в ходе чего было установлено лицо, схожее по приметам со злоумышленником. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался нигде не работающий ранее судимый за кражу 20-летний местный житель.В отношении него возбуждено уголовное дело, похищенный товар изъят и возвращен в магазин, сообщает облМВД.