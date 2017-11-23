18-летний тольяттинец ограбил подростка

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1982 года рождения, которая сообщила о том, что её несовершеннолетнего сына ограбили.Как установили сотрудники полиции, преступление произошло возле одного из домов на улице Революционной в Тольятти. Злоумышленник напал на подростка, ударив несколько раз, после чего повалил на землю, вытащил телефон из кармана и скрылся. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили приметы подозреваемого и похищенного имущества, а также установили направление, в котором скрылся злоумышленник.В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 18-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Оперативники установили возможные места нахождения молодого человека, в результате отработки которых подозреваемый был задержан, а похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.