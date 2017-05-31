73-летний сызранец откусил нос зятю

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В полицию от сотрудников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме, расположенном по проспекту 50-летия Октября, мужчине 1978 года рождения нанесли телесные повреждения, а именно откусили часть носа.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей произошедшего. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к совершению преступления причастен ранее не судимый житель города Сызрань 1944 года рождения.По версии оперуполномоченных уголовного розыска, мужчины в компании родственников возвращались домой после совместного распития спиртных напитков. На улице между ними произошла ссора. Выяснять отношения разгоряченные алкоголем мужчины продолжили сначала в подъезде дома, а потом и в лифте. Во время конфликта 73-летний пенсионер внезапно бросился к зятю и откусил обидчику часть носа. Родственники разняли оппонентов и вызвали пострадавшему скорую.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.