25-летний самарец ограбил собственную бабушку

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Молодой человек нигде официально не работал, проживал с бабушкой в одной из квартир дома на улице Гагарина.Из собранных материалов следует, что 15 и 16 июня подозреваемый открыто похитил у своей бабушки денежные средства в сумме 3000 рублей. Спустя несколько дней снова произошло ограбление. На этот раз добычей злоумышленника стали 1500 рублей. Несмотря на произошедшее, пожилая женщина прощала внука. В результате 9 июля молодой человек снова открыто похитил у бабушки деньги в сумме 1400 рублей. О данных инцидентах стало известно сотрудникам органов внутренних дел.Подозреваемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Участковые уполномоченные полиции провели проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.