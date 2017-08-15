19-летнего тольяттинца задержали за хранение 2 кг марихуаны

92

В городе Тольятти Самарской области полицейские задержали гражданина, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Внимание сотрудников органов внутренних дел привлек прохожий, который нес в руках большой непрозрачный пакет. Когда сотрудники полиции начали приближаться к мужчине, он попытался скрыться, .Полицейские обнаружили в изъятом у 19-летнего тольяттинца пакете неизвестное вещество растительного происхождения. Содержимое пакета было направлено на экспертизу. В результате физико-химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - марихуаной, в высушенном состоянии, общим весом около двух килограммов.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.