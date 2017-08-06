22-летнего самарского безработного задержали за хранение наркотика

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В Куйбышевском районе областного центра полицейскими был задержан местный житель 1994 года рождения. Ранее у сотрудников органов внутренних дел появилась информация о том, что 22-летний безработный житель Самары, ранее судимый за совершение грабежа и кражи, может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.Полицейские задержали подозреваемого возле одного из домов, расположенных на Новокуйбышевском шоссе. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане джинсов молодого человека три свертка с порошкообразным веществом. Находка была изъята и направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате физико-химического исследования было установлено: в свертках находилась смесь массой 5,08 граммов, состоящая из карфентанила и героина.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.