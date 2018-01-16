2 года в колонии проведут самарцы за сбыт поддельных денег

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Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что злоумышленники осуществили сбыт поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму в 170 тысяч рублей в продуктовых магазинах Самары.Как следует из собранных данных, в период с 15 по 19 января 2017 года обвиняемые –мужчины 1985 и 1979 годов рождения, первый из которых ранее судим за покушение на дачу взятки, приобрели фальшивые купюры на территории местного рынка хранили их в принадлежащем одному из них автомобиле, а затем сбывали в продуктовых магазинах, приобретая товары на небольшие суммы. Таким образом, общий причиненный ущерб от их противоправной деятельности составил 170 тысяч рублей.На днях Октябрьским районным судом в отношении обвиняемых вынесен обвинительный приговор. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает облМВД.