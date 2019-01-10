Жительница Сызрани напала на партнера с ножом

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В полицию Сызрани поступило сообщение от медиков о госпитализации местного жителя 1961 года рождения с ножевым ранением.В ходе опроса потерпевший рассказал полицейским, что повреждения нанесла его 61-летняя сожительница в ходе ссоры. По предварительным данным близкие люди поругались во время совместного распития спиртных напитков. Входе словесной перепалки подозреваемая схватила кухонный нож и один раз ударила потерпевшего в область живота. Затем она попыталась оказать пострадавшему первую медицинскую помощь самостоятельно, но не смогла этого сделать и вызвала скорую помощь.Злоумышленница была задержана правоохранителями по месту проживания. Ранее, по данным полиции, она не привлекалась к уголовной ответственности. Свою вину полностью признала.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.