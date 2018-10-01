Жительница Безенчука пожаловалась на бывшего мужа из-за угрозы убийства

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К участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Безенчукскому району обратилась жительница поселка Безенчук с просьбой привлечь к установленной законом ответственности бывшего мужа, который высказывал в ее адрес угрозы убийством.Сотрудники полиции опросили заявительницу 1972 года рождения, соседей, осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, собрали характеризующий материал на участников конфликта.Из собранных сотрудниками полиции материалов следует: местный житель 1981 года рождения пришел к бывшей супруге забрать личные вещи, в ходе общения между ними началась ссора на почве личных неприязненных отношений. Чтобы не продолжать конфликт, женщина решила уйти к соседям, но мужчина, угрожая предметом, похожим на отвертку, высказывал в отношении нее угрозы убийством, которые потерпевшая воспринимала как реально опасные для здоровья и жизни. После вмешательства соседей подозреваемый прекратил противоправные действия. Участковый уполномоченный полиции, в рамках проверки по заявлению, задержал подозреваемого по месту жительства и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.По материалам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает облМВД.