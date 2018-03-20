Я нашел ошибку
Главные новости: 
Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин
Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин
В самарских трамваях появятся видеокамеры
В самарских трамваях появятся видеокамеры
Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» установлена на стартовый комплекс
Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» установлена на стартовый комплекс
В центре Самары создадут зону отдыха со старинной башней Она появится на пересечении ул. Водников и Кутякова.
В центре Самары создадут зону отдыха со старинной башней
Академик РАН Геннадий Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса
Академик РАН Геннадий Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса
Ученые предсказали наступление «смертоносной жары» в США
Ученые предсказали наступление «смертоносной жары» в США
Житель Самары задержан за хранение героина
Житель Самары задержан за хранение героина
Судебные приставы в Тольятти проверили водителей на долги
Судебные приставы в Тольятти проверили водителей на долги
сегодня  Вторник, 20 марта, 11:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/03:
USD 57.55
0.06
EUR 70.6
-0.21
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Самары задержан за хранение героина

20 марта 2018 10:14
122
Житель Самары задержан за хранение героина
Заметив автомобиль Росгвардии, пешеход поспешил скрыться, что вызвало подозрение стражей правопорядка.

Находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе областного центра экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по улице Георгия Димитрова мужчину. Заметив служебный автомобиль Росгвардии, пешеход поспешил скрыться, что вызвало подозрение стражей правопорядка.

Патрульные остановили мужчину. Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место происшествия своих коллег из полиции. В присутствии понятых был произведен личный досмотр задержанного. У него обнаружили сверток с белым порошкообразным веществом – по заключению экспертов-криминалистов, это был героин массой более 5 граммов.

В отношении 37-летнего жителя Самары в полиции возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 марта 2018  21:28
При задержании преступника при нем было обнаружен, приобретенный для личного употребления, героин.
В Самаре осужден мужчина, совершивший 12 краж из квартир и офисов
При задержании преступника при нем было обнаружен, приобретенный для личного употребления, героин.   Закон
343
19 марта 2018  15:12
Конфликт между 82-летним Джигарханяном и 38-летней Цымбалюк-Романовской разгорелся в октябре прошлого года.
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Конфликт между 82-летним Джигарханяном и 38-летней Цымбалюк-Романовской разгорелся в октябре прошлого года.  Закон
244
16 марта 2018  20:22
Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства при досудебном соглашении обвиняемого о сотрудничестве, который оказал органам предварительного расследования содействие в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном пресле
В Чапаевске мужчина осужден к 13 годам колонии за оборот наркотиков
Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства при досудебном соглашении обвиняемого о сотрудничестве, который оказал органам предварительного... Закон
483
16 марта 2018  18:29
Подрядчик ФСИН и МВД украл сам у себя джип.
В Самаре возбуждено дело о покушении на мошенничество в сфере страхования
Подрядчик ФСИН и МВД украл сам у себя джип.  Закон
345
15 марта 2018  19:16
За эту
Самарец год проведет на исправительных работах за обещание "снять порчу" со своего знакомого
За эту "услугу" он получил от заказчика 20 тысяч рублей, а также под предлогом проверки на «наличие порчи» заполучил его сотовый телефон, при помощи... Закон
329
15 марта 2018  00:40
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка.
Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка.   Закон
637
14 марта 2018  15:21
Житель Сызрани лишился на 7 лет свободы за убийство сожительницы
Житель Сызрани лишился на 7 лет свободы за убийство сожительницы
  Закон
259
Весь список
Происшествия
20 марта 2018  10:07
Судебные приставы в Тольятти проверили водителей на долги
Судебные приставы в Тольятти проверили водителей на долги
Рейд прошел в рамках акции «Узнай о своих долгах». Происшествия
93
20 марта 2018  09:46
В Тольятти ребенок выпал из окна многоэтажки и разбился Полицейские устанавливают детали трагедии.
В Тольятти ребенок выпал из окна многоэтажки и разбился
Полицейские устанавливают детали трагедии. Происшествия
97
20 марта 2018  09:12
На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел автомобиль
На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел автомобиль
Устанавливают причину пожара. Происшествия
199
Весь список
Криминал
20 марта 2018  10:14
Житель Самары задержан за хранение героина
Житель Самары задержан за хранение героина
Заметив автомобиль Росгвардии, пешеход поспешил скрыться, что вызвало подозрение стражей правопорядка. Криминал
110
19 марта 2018  13:51
К директору самарской гимназии №1 пришли новые следователи
К директору самарской гимназии №1 пришли новые следователи
Речь идет о системных хищениях в рамках схемы жертвования средств родителями. Криминал
496
19 марта 2018  13:12
Из банкомата в Саратове похитили 4 миллиона
Из банкомата в Саратове похитили 4 миллиона
Тот находился в помещении культурно-просветительского центра. Криминал
232
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1050
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
734
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
680
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1416
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
864
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
950
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1557
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
878
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4123
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2347
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2806
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2692
Весь список

Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят праздник "Жаворонки"
Всех желающих приглашают в СОУНБ на День литературы
В Самарской области состоится проверка системы оповещения
Весь список
Популярное
за сегодня

Во Дворце бракосочетания в Самаре рассказал будущим молодожёнам о мерах профилактики ВИЧ-инфекции

250

На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел автомобиль

218

В Самаре осужден мужчина, совершивший 12 краж из квартир и офисов

177
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2611

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

2251

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2188
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда