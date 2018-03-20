Житель Самары задержан за хранение героина

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Находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе областного центра экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по улице Георгия Димитрова мужчину. Заметив служебный автомобиль Росгвардии, пешеход поспешил скрыться, что вызвало подозрение стражей правопорядка.Патрульные остановили мужчину. Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место происшествия своих коллег из полиции. В присутствии понятых был произведен личный досмотр задержанного. У него обнаружили сверток с белым порошкообразным веществом – по заключению экспертов-криминалистов, это был героин массой более 5 граммов.В отношении 37-летнего жителя Самары в полиции возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.