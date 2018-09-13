Житель Самарской области на отдыхе сломал мужчине челюсть

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6 августа на одном из островов в акватории реки Волга напротив Сызрани отдыхала группа местных жителей. При совместном распитии спиртных напитков между двумя из них произошла ссора, которая переросла в драку. В результате в больницу был госпитализирован 46-летний мужчина, которому диагностировали закрытый перелом нижней челюсти.Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала на острове второго участника драки, которым оказался 28-летний молодой человек. После определения степени тяжести причиненного вреда здоровью в отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до трёх лет.Фото pixabay.com