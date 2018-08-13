Житель Похвистневского района избил брата металлическим прутом

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В полицию от фельдшера скорой помощи поступило сообщение о доставлении в стационар 47-летнего жителя села Савруха Похвистневского района с травмами различной степени тяжести.Прибывший к потерпевшему участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения мужчина получил в результате ссоры со своим младшим братом, у которого накануне был день рождения. По имеющимся данным, в вечернее время братья распивали спиртные напитки во дворе дома, и на почве личных неприязненных отношений между ними произошёл скандал. Разгорячённый алкоголем младший брат, высказывая слова угрозы убийством, схватил металлический прут и, используя его в качестве оружия, стал наносить старшему удары по правой ноге.Согласно заключению эксперта, потерпевший получил ссадины и кровоподтёки, а также оскольчатый перелом, который причинил средний вред его здоровью.Возбуждены уголовные дела. Санкции статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.Фото pixabay.com