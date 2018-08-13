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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Похвистневского района избил брата металлическим прутом

13 августа 2018 13:46
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Житель Похвистневского района избил брата металлическим прутом
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию от фельдшера скорой помощи поступило сообщение о доставлении в стационар 47-летнего жителя села Савруха Похвистневского района с травмами различной степени тяжести.

Прибывший к потерпевшему участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения мужчина получил в результате ссоры со своим младшим братом, у которого накануне был день рождения. По имеющимся данным, в вечернее время братья распивали спиртные напитки во дворе дома, и на почве личных неприязненных отношений между ними произошёл скандал. Разгорячённый алкоголем младший брат, высказывая слова угрозы убийством, схватил металлический прут и, используя его в качестве оружия, стал наносить старшему удары по правой ноге.

Согласно заключению эксперта, потерпевший получил ссадины и кровоподтёки, а также оскольчатый перелом, который причинил средний вред его здоровью.

Возбуждены уголовные дела. Санкции статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Фото pixabay.com


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