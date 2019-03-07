Житель Подмосковья подделывал рубли с помощью мишуры
7 марта 2019 12:17
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Российские полицейские задержали жителя Подмосковья, который подделывал банкноты с помощью мишуры. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, информация о подозрительных купюрах поступила в полицию от бдительного продавца в Рязанской области.
Оперативники получили сведения о внешности и автомобиле мужчины. Они остановили похожий на описание Opel на выезде из посёлка Тума, где неизвестный ранее пытался сбыть банкноты.
В салоне автомобиля были найдены 16 купюр достоинством 2000 рублей, на каждой из которых имелась малозаметная надпись "Не является платёжным средством".
— В арендованной им квартире изъяты 1258 купюр и мишура, которую злоумышленник наклеивал на них с целью имитации элементов защиты, — уточнила Волк.
Мужчина несколько раз расплачивался подобными купюрами в Рязанской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он взят под стражу, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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