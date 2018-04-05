Житель Богатовского района угрожал убийством своей сожительнице и ее маленькому сыну
5 апреля 2018 11:58
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К участковому уполномоченному полиции за помощью обратилась 36-летняя жительница Богатовского района. Она рассказала, что сожитель угрожает ей и ее несовершеннолетнему сыну расправой.
Из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов следует, что между потерпевшей и ее сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство со стороны мужчины. В момент потасовки 9-летний сын потерпевший попытался пресечь действия отчима. По предварительным данным, злоумышленник начал душить ребенка и при этом высказал слова угрозы убийством. У заявительницы были основания опасаться осуществления угрозы и она обратилась в полицию. Подозреваемого задержали.
По данным полицейских, мужчина 1987 года рождения официально не трудоустроен. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, собощает облМВД. Ведется следствие.
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