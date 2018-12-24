Житель Безенчукского района угрожал убийством гостю

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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местного жителя 1981 года рождения о том, что ему угрожали убийством.По предварительным данным, во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате чего гость оскорбил приятеля. Разозлившись, хозяин дома схватил со стола нож и намахнулся на обидчика, прижав его одной рукой к комоду, при этом высказав в его адрес слова угрозы убийством. Потерпевший пытался успокоить приятеля, и через некоторое время, когда злоумышленник отпустил его, отправился домой.Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался безработный мужчина 1981 года рождения. С места происшествия стражами правопорядка изъято предполагаемое орудие преступления – нож.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.