Водитель из Волгограда украл телефон в кафе около Сызрани
6 февраля 2019 13:01
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В полицию обратилась 27–летняя женщина. Находясь в кафе, расположенном в селе Переволоки Сызранского района, неизвестный, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, тайно похитил мобильный телефон. Потерпевшая оценила стоимость устройства в 12 000 рублей. Запомнить она смогла только тот факт, что злоумышленник уехал в сторону города Сызрань на седане темного цвета.
Спустя некоторое время, на 883 километре трассы М-5 «Урал» экипаж ДПС ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское" заметил в транспортном потоке автомобиль, схожий с указанным в ориентировке. Инспектора ДПС- лейтенанты полиции Максим Бамбуров и Виталий Сарафанкин приняли меры к задержанию транспортного средства. Автолюбитель, заметив полицейских, выбросил похищенный телефон в окно и только после этого остановился.
Водитель – 50-летний житель города Волгоград долго не понимал, за что его остановили. На помощь сотрудникам полиции пришла запись с видеорегистратора, установленная в патрульном автомобиле. Аппаратура зафиксировала тот момент, когда водитель избавился от ненужной улики.
Прибывшие на месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили мобильное устройство в снегу. Впоследствии с телефона были сняты отпечатки пальцев злоумышленника. Ознакомившись с уликами, собранными правоохранителями, мужчина признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает облМВД.
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