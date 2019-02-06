Водитель из Волгограда украл телефон в кафе около Сызрани

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В полицию обратилась 27–летняя женщина. Находясь в кафе, расположенном в селе Переволоки Сызранского района, неизвестный, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, тайно похитил мобильный телефон. Потерпевшая оценила стоимость устройства в 12 000 рублей. Запомнить она смогла только тот факт, что злоумышленник уехал в сторону города Сызрань на седане темного цвета.Спустя некоторое время, на 883 километре трассы М-5 «Урал» экипаж ДПС ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское" заметил в транспортном потоке автомобиль, схожий с указанным в ориентировке. Инспектора ДПС- лейтенанты полиции Максим Бамбуров и Виталий Сарафанкин приняли меры к задержанию транспортного средства. Автолюбитель, заметив полицейских, выбросил похищенный телефон в окно и только после этого остановился.Водитель – 50-летний житель города Волгоград долго не понимал, за что его остановили. На помощь сотрудникам полиции пришла запись с видеорегистратора, установленная в патрульном автомобиле. Аппаратура зафиксировала тот момент, когда водитель избавился от ненужной улики.Прибывшие на месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили мобильное устройство в снегу. Впоследствии с телефона были сняты отпечатки пальцев злоумышленника. Ознакомившись с уликами, собранными правоохранителями, мужчина признался в содеянном.Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает облМВД.