В Жигулевске женщина ранила мужа ножом в ходе ссоры

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В одной из квартир дома микрорайона В-1 в Жигулевске мужчина получил ножевое ранение. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, установили и опросили очевидцев произошедшего. Стражи порядка выяснили, что в вечернее время между потерпевшим и его супругой произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой женщина, схватив со стола нож, нанесла мужу ножевые ранения в плечо. После произошедшего пострадавший ушел к матери, проживающей в том же районе города, и она вызвала ему скорую помощь, а медики, в свою очередь, сообщили о случившемся в полицию. Согласно заключению эксперта, в результате инцидента здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.Злоумышленница была задержана стражами правопорядка по месту жительства. По данным правоохранителей, подозреваемой является женщина 1979 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.