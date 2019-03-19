В Жигулевске мужчина украл телевизор у своего знакомого

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Вернувшись с работы, житель Жигулевска не обнаружил на прежнем месте телевизор и обратился за помощью к правоохранителям. Во время опроса потерпевший пояснил, что незадолго до произошедшего он распивал алкогольные напитки в компании знакомых, в своей квартире. Установив личности всех участников застолья, стражи порядка проверили их на причастность к совершению преступления.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по месту жительства и доставлен в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Им оказался безработный 34-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В ходе опроса подозреваемый пояснил, что находясь в квартире потерпевшего, он нашел в кухонном шкафчике запасной ключ от входной двери и домофона и решил оставить ключ себе. Через несколько дней, когда ему потребовались денежные средства, злоумышленник, воспользовавшись ключом, проник в квартиру и похитил телевизор. Похищенное имущество злоумышленник продал в ломбард, оформив сделку по своим документам, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.