В Жигулевске мужчина украл телевизор у своего знакомого
19 марта 2019 10:10
49
Вернувшись с работы, житель Жигулевска не обнаружил на прежнем месте телевизор и обратился за помощью к правоохранителям. Во время опроса потерпевший пояснил, что незадолго до произошедшего он распивал алкогольные напитки в компании знакомых, в своей квартире. Установив личности всех участников застолья, стражи порядка проверили их на причастность к совершению преступления.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по месту жительства и доставлен в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Им оказался безработный 34-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В ходе опроса подозреваемый пояснил, что находясь в квартире потерпевшего, он нашел в кухонном шкафчике запасной ключ от входной двери и домофона и решил оставить ключ себе. Через несколько дней, когда ему потребовались денежные средства, злоумышленник, воспользовавшись ключом, проник в квартиру и похитил телевизор. Похищенное имущество злоумышленник продал в ломбард, оформив сделку по своим документам, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
447
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
606
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
624
14 марта 2019 18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Закон
375
14 марта 2019 18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей. Закон
427
14 марта 2019 16:19
Его подозревают в даче взятки налоговому инспектору. По предварительным данным, речь может идти о сумме в 3 млн руб. Закон
382
14 марта 2019 12:59
На видеоматериалах были «представлены правила и способы рискованных действий, опасных для жизни. Закон
341
Происшествия
19 марта 2019 09:37
И все равно ей придется выплатить 5 тысяч рублей. Происшествия
74
18 марта 2019 18:27
В результате пожара пострадавших нет. Происшествия
248
18 марта 2019 18:17
Он заблудился в горном массиве. Происшествия
244
Криминал
19 марта 2019 10:10
Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в 10 000 рублей. Криминал
46
19 марта 2019 09:54
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Криминал
60
19 марта 2019 09:09
Дольщики грозят перекрыть автотрассы, полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Криминал
99
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
270
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
265
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
713
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
457
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1403
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
608
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
132
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1506
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1675
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
880
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
861
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1309
Мероприятия